Répertoire d'entreprises
HERE Technologies
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

HERE Technologies Scientifique des Données Salaires

La rémunération Scientifique des Données in India chez HERE Technologies va de ₹3.93M par year pour L5 à ₹1.66M par year pour L7. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹2.26M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Voir 6 Plus de niveaux
₹13.94M

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez HERE Technologies?

FAQ

