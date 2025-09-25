La rémunération Scientifique des Données in India chez HERE Technologies va de ₹3.93M par year pour L5 à ₹1.66M par year pour L7. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹2.26M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 9/25/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
