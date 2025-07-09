Répertoire d'entreprises
Herbalife
Herbalife Salaires

Le salaire de Herbalife va de $17,966 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $240,790 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Herbalife. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $140K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste de Données
$18K
Designer Produit
$129K

Chef de Produit
$241K
Manager Ingénierie Logiciel
$169K
Architecte Solutions
$92.3K
Chef de Programme Technique
$168K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Herbalife est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $240,790. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Herbalife est de $140,000.

