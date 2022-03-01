Répertoire d'entreprises
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Salaires

Le salaire de Henry Ford Health System va de $94,554 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $169,150 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Henry Ford Health System. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $100K
Scientifique des Données
$94.6K
Chef de Programme
$169K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Henry Ford Health System est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $169,150. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Henry Ford Health System est de $100,000.

Autres ressources