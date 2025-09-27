Répertoire d'entreprises
Henkel
Henkel Analyste Business Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Business in Colombia chez Henkel va de COP 42.05M à COP 59.7M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Henkel. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

COP 47.76M - COP 56.59M
Colombia
Fourchette courante
Fourchette possible
COP 42.05MCOP 47.76MCOP 56.59MCOP 59.7M
Fourchette courante
Fourchette possible

COP 643.08M

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Henkel?

FAQ

Didžiausias atlyginimų paketas Analyste Business pozicijai Henkel in Colombia siekia metinę bendrą kompensaciją COP 59,701,489. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Henkel Analyste Business pozicijai in Colombia yra COP 42,050,614.

Autres ressources