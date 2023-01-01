Répertoire d'entreprises
Helsing
Helsing Salaires

Le salaire de Helsing va de $166,892 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $254,285 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Helsing. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $167K
Chef de Produit
$225K
Chef de Programme
$254K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Helsing, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Helsing est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $254,285. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Helsing est de $225,362.

