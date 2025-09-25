Répertoire d'entreprises
Healthium Medtech
La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in India chez Healthium Medtech va de ₹3.7M à ₹5.39M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Healthium Medtech. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

₹4.25M - ₹4.84M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹3.7M₹4.25M₹4.84M₹5.39M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Healthium Medtech?

