Hays Salaires

Le salaire de Hays va de $12,902 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $163,439 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hays . Dernière mise à jour : 9/3/2025