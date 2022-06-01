Hays Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Hays va de $12,902 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $163,439 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hays. Dernière mise à jour : 9/3/2025

$160K

Ventes
Median $118K
Assistant Administratif
$35.4K
Scientifique des Données
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Designer Graphique
$59.3K
Ressources Humaines
$62.7K
Chef de Projet
$56.2K
Recruteur
$12.9K
Ingénieur Logiciel
$42.6K
Manager Ingénierie Logiciel
$163K
Architecte Solutions
$95.9K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Hays est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $163,439. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Hays est de $60,967.

Autres ressources