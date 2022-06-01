Havas Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Havas va de $4,975 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $129,350 pour un Opérations Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Havas. Dernière mise à jour : 9/3/2025

$160K

Designer Produit
Median $45.6K
Développement Commercial
$49K
Directeur de Cabinet
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Analyste de Données
$29.3K
Ressources Humaines
$100K
Marketing
$22.7K
Opérations Marketing
$129K
Ingénieur Logiciel
$5K
FAQ

Najbolje plaćena pozicija u Havas je Opérations Marketing at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $129,350. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Havas je $47,318.

