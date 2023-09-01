Répertoire d'entreprises
Hashmap
Hashmap Salaires

Le salaire de Hashmap va de $145,725 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $235,740 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hashmap. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Chef de Produit
$236K
Architecte Solutions
$146K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Hashmap est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $235,740. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Hashmap est de $190,732.

Autres ressources

