Harvey
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Ingénieur Logiciel Full-Stack

Harvey Ingénieur Logiciel Full-Stack Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Harvey totalise $225K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Harvey. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Package Médian
company icon
Harvey
Software Engineer
San Francisco, CA
Total par an
$225K
Niveau
L4
Salaire de base
$225K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Harvey?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Full-Stack chez Harvey in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $340,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Harvey pour le poste Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States est de $210,000.

