Harvest Partners
Harvest Partners Salaires

La fourchette de salaires de Harvest Partners va de $89,445 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $241,200 pour un Rédacteur publicitaire au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Harvest Partners. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Rédacteur publicitaire
$241K
Ressources humaines
$166K
Consultant en management
$169K

Marketing
$157K
Chef de produit
$89.4K
Responsable de programme
$159K
Recruteur
$159K
Ingénieur logiciel
$189K
Chercheur en expérience utilisateur
$148K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Harvest Partners est Rédacteur publicitaire at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $241,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Harvest Partners est de $158,790.

Autres ressources