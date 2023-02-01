Modifier
Se connecter
S'inscrire
Toutes les Données
Par Localisation
Par Entreprise
Par Poste
Calculateur de Salaire
Visualisations Graphiques
Salaires Vérifiés
Stages
Support de Négociation
Comparer les Avantages
Qui Recrute
Rapport Salarial 2024
Entreprises les Mieux Rémunératrices
Intégrer
Blog
Presse
Google
Ingénieur logiciel
Chef de produit
Région de New York
Data scientist
Voir les données individuelles
Levels FYI Logo
Salaires
📂 Toutes les Données
🌎 Par Localisation
🏢 Par Entreprise
🖋 Par Poste
🏭️ Par Secteur
📍 Carte de Chaleur des Salaires
📈 Visualisations Graphiques
🔥 Percentiles en Temps Réel
🎓 Stages
❣️ Comparer les Avantages
🎬 Rapport Salarial 2024
🏆 Entreprises les Mieux Rémunératrices
💸 Calculer le Coût de Réunion
#️⃣ Calculateur de Salaire
Contribuer
Ajouter un Salaire
Ajouter des Avantages Entreprise
Ajouter un Mapping de Niveau
Emplois
Services
Services aux Candidats
💵 Coaching en Négociation
📄 Révision de CV
🎁 Offrir une Révision de CV
Pour les Employeurs
Offres Interactives
Percentiles en Temps Réel 🔥
Benchmarking de Rémunération
Pour la Recherche Académique
Base de Données de Rémunération
Communauté
← Répertoire d'entreprises
Happiest Minds
Vous travaillez ici ?
Revendiquez votre entreprise
Aperçu
Salaires
Avantages
Emplois
Nouveau
Chat
Happiest Minds Avantages
Ajouter des avantages
Comparer
Assurance, santé et bien-être
Sabbatical
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Health Insurance
Disability Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Employee Assistance Program
Domicile
Remote Work
Autre
Referral Bonus
Voir les données en tableau
Happiest Minds Avantages et bénéfices
Avantage
Description
Sabbatical
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Unique Perk
Referral Bonus
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Emplois à la une
Aucun emploi à la une trouvé pour Happiest Minds
Entreprises similaires
Airbnb
Google
Netflix
Stripe
Intuit
Voir toutes les entreprises ➜
Autres ressources
Rapport de rémunération de fin d'année
Calculer la rémunération totale