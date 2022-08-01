GYANT Salaires

Le salaire de GYANT va de $114,055 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $124,375 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GYANT . Dernière mise à jour : 11/25/2025