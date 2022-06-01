GXO Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de GXO va de $10,322 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $419,588 pour un Opérations Métier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GXO. Dernière mise à jour : 11/25/2025

Opérations Métier
$420K
Analyste Métier
$60.7K
Développement Commercial
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste de Données
$10.3K
Scientifique des Données
$68.6K
Analyste Financier
$126K
Technologue de l'Information (TI)
$44.6K
Consultant en Management
$90.5K
Ingénieur Mécanique
$94.5K
Chef de Produit
$119K
Chef de Programme
$126K
Ingénieur Logiciel
$99.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$139K
Chef de Programme Technique
$119K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez GXO est Opérations Métier at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $419,588. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GXO est de $97,180.

