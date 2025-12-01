Répertoire d'entreprises
Gusto
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste Cybersécurité

  • Tous les salaires Analyste Cybersécurité

Gusto Analyste Cybersécurité Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Cybersécurité chez Gusto va de $134K à $187K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Gusto. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Rémunération totale moyenne

$145K - $169K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$134K$145K$169K$187K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Analyste Cybersécurité soumissions chez Gusto pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
Options

Chez Gusto, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (1.67% mensuel)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Gusto, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste Cybersécurité offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez Gusto s'élève à une rémunération totale annuelle de $187,425. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gusto pour le poste Analyste Cybersécurité est de $133,875.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Gusto

Entreprises similaires

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.