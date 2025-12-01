Répertoire d'entreprises
Gusto
La rémunération Scientifique des Données in United States chez Gusto va de $182K par year à $340K. Le package de rémunération médian in United States year totalise $320K.

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$283K
$203K
$76.7K
$2.9K
Voir 3 Plus de niveaux
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
Options

Chez Gusto, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (1.67% mensuel)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Gusto, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Gusto in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $340,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gusto pour le poste Scientifique des Données in United States est de $265,000.

Autres ressources

