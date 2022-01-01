Répertoire d'entreprises
Guidewire Software
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Guidewire Software Salaires

Le salaire de Guidewire Software va de $16,768 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $371,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Guidewire Software. Dernière mise à jour : 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $256K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Architecte Solutions
Median $230K

Data Architect

Recruteur
Median $122K
Ventes
Median $313K
Chef de Programme Technique
Median $204K
Comptable
$263K
Analyste de Données
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Opérations RH
$277K
Designer Produit
$193K
Chef de Produit
$137K
Chef de Programme
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

24%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Guidewire Software, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 24% s'acquiert dans le 4th-AN (6.00% trimestriel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Guidewire Software est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $371,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Guidewire Software est de $218,891.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Guidewire Software

Entreprises similaires

  • HPE
  • Synopsys
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources