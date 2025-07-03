Répertoire d'entreprises
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies Salaires

Le salaire de GSPANN Technologies va de $139,300 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $161,700 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GSPANN Technologies. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Chef de Programme
$162K
Ingénieur Logiciel
$139K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez GSPANN Technologies est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $161,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GSPANN Technologies est de $150,500.

Autres ressources

