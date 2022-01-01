Répertoire des entreprises
GSK
GSK Salaires

La fourchette de salaires de GSK va de $6,733 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $392,700 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de GSK. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $177K
Data Scientist
Median $86.1K
Assistant administratif
$71.7K

Ingénieur biomédical
$169K
Responsable des opérations commerciales
$28.8K
Analyste commercial
$28.2K
Ingénieur en contrôle
$91.3K
Service client
$36.1K
Responsable en science des données
$60.3K
Analyste financier
$65.3K
Technologue en informatique
$59.7K
Consultant en management
$114K
Marketing
$248K
Opérations marketing
$75.9K
Designer de produits
$55.4K
Chef de produit
$60.5K
Responsable de programme
$129K
Chef de projet
$393K
Recruteur
$80.6K
Affaires réglementaires
$97.8K
Ventes
$6.7K
Analyste en cybersécurité
$105K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$86.1K
Architecte de solutions
$161K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez GSK est Chef de projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $392,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez GSK est de $83,329.

