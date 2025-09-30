La rémunération Ingénieur Logiciel in Wroclaw Metropolitan Area chez Grid Dynamics va de PLN 57.8K par year pour T1 à PLN 230K par year pour T3. Le package de rémunération médian in Wroclaw Metropolitan Area year totalise PLN 152K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grid Dynamics. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Grid Dynamics, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
