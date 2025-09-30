Grid Dynamics Ingénieur Logiciel Salaires à Warsaw Metropolitan Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area chez Grid Dynamics va de PLN 83.2K par year pour T1 à PLN 389K par year pour T4. Le package de rémunération médian in Warsaw Metropolitan Area year totalise PLN 305K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grid Dynamics. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime T1 Junior Software Engineer ( Niveau débutant ) PLN 83.2K PLN 83.2K PLN 0 PLN 0 T2 Software Engineer PLN 209K PLN 209K PLN 0 PLN 0 T3 Senior Software Engineer PLN 312K PLN 312K PLN 0 PLN 0 T4 Staff Software Engineer PLN 389K PLN 389K PLN 0 PLN 0 Voir 2 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Grid Dynamics, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Grid Dynamics ?

