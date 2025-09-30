Répertoire d'entreprises
Grid Dynamics
Grid Dynamics Ingénieur Logiciel Salaires à Warsaw Metropolitan Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area chez Grid Dynamics va de PLN 83.2K par year pour T1 à PLN 389K par year pour T4. Le package de rémunération médian in Warsaw Metropolitan Area year totalise PLN 305K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grid Dynamics. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
Junior Software Engineer(Niveau débutant)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Grid Dynamics, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur DevOps

El paquete salarial más alto reportado para un Ingénieur Logiciel en Grid Dynamics in Warsaw Metropolitan Area está en una compensación total anual de PLN 388,600.
La compensación total anual mediana reportada en Grid Dynamics para el puesto de Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area es PLN 304,586.

