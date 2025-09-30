La rémunération Ingénieur Logiciel in Ukraine chez Grid Dynamics va de UAH 1.91M par year pour T2 à UAH 3.07M par year pour T4. Le package de rémunération médian in Ukraine year totalise UAH 2.56M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grid Dynamics. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Grid Dynamics, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
