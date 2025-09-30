La rémunération Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area chez Grid Dynamics va de PLN 78.8K par year pour T1 à PLN 281K par year pour T4. Le package de rémunération médian in Krakow Metropolitan Area year totalise PLN 227K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grid Dynamics. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Grid Dynamics, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
