La rémunération Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area chez Grid Dynamics va de PLN 78.8K par year pour T1 à PLN 281K par year pour T4. Le package de rémunération médian in Krakow Metropolitan Area year totalise PLN 227K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grid Dynamics. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime T1 Junior Software Engineer ( Niveau débutant ) PLN 78.8K PLN 78.8K PLN 0 PLN 0 T2 Software Engineer PLN 122K PLN 122K PLN 0 PLN 0 T3 Senior Software Engineer PLN 251K PLN 250K PLN 0 PLN 367 T4 Staff Software Engineer PLN 281K PLN 281K PLN 0 PLN 0 Voir 2 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Grid Dynamics, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel )

