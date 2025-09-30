La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Grid Dynamics va de ₹1.15M par year pour T1 à ₹2.87M par year pour T3. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹2.21M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grid Dynamics. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Grid Dynamics, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
