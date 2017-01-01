Répertoire des entreprises
Greet Technologies
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise
Meilleurs aperçus
  • Contribuez quelque chose d'unique sur Greet Technologies qui pourrait être utile pour d'autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Greet Technologies offers call center outsourcing and customer support services, emphasizing high-quality service and measurable outcomes in customer support and knowledge process outsourcing.

    http://www.greettech.com
    Site web
    2006
    Année de création
    960
    # d'employés
    $100M-$250M
    Revenus estimés
    Siège social

    Recevez des salaires vérifiés dans votre boîte mail

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des compensations par e-mail. En savoir plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois en vedette

      Aucun emploi en vedette trouvé pour Greet Technologies

    Entreprises connexes

    • Coinbase
    • Lyft
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Netflix
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources