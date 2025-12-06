Répertoire d'entreprises
Greentech Industries
Greentech Industries Analyste Cybersécurité Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Cybersécurité chez Greentech Industries va de BDT 4.07M à BDT 5.57M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Greentech Industries. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Rémunération totale moyenne

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Fourchette courante
Fourchette possible
$33.3K$36.1K$42.8K$45.6K
Fourchette courante
Fourchette possible

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez Greentech Industries s'élève à une rémunération totale annuelle de BDT 5,573,707. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Greentech Industries pour le poste Analyste Cybersécurité est de BDT 4,071,229.

