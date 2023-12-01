Greenphire Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Greenphire va de $101,490 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $136,178 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Greenphire. Dernière mise à jour : 9/9/2025

$160K

Chef de Produit
$136K
Chef de Projet
$101K
Ingénieur Logiciel
$130K

FAQ

በGreenphire ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Chef de Produit at the Common Range Average level ነው የ$136,178 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በGreenphire የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $130,340 ነው።

Autres ressources