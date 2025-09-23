La rémunération totale moyenne Designer Produit in Germany chez Greenfly va de €57.6K à €80.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Greenfly. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Rémunération totale moyenne
Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !