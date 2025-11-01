La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in Germany chez Grafana totalise €123K par year pour Senior Engineering Manager. Le package de rémunération médian in Germany year totalise €119K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grafana. Dernière mise à jour : 11/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Grafana, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)