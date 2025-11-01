La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Grafana va de $151K par year pour Software Engineer 2 à $187K par year pour Senior Software Engineer 1. Le package de rémunération médian in United States year totalise $188K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grafana. Dernière mise à jour : 11/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Grafana, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)