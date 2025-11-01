Répertoire d'entreprises
Grafana
Grafana Designer Produit Salaires

Le package de rémunération médian Designer Produit in Germany chez Grafana totalise €94.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grafana. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Package Médian
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Total par an
€94.9K
Niveau
L4
Salaire de base
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Prime
€0
Années dans l'entreprise
4 Années
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Grafana?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Grafana, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Designer UX

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Grafana in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €95,042. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Grafana pour le poste Designer Produit in Germany est de €85,548.

Autres ressources