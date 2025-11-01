Répertoire d'entreprises
Grafana
Grafana Ressources Humaines Salaires

La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in United Kingdom chez Grafana va de £43.9K à £64K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Grafana. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Grafana, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez Grafana in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £63,982. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Grafana pour le poste Ressources Humaines in United Kingdom est de £43,920.

Autres ressources