Gradient AI Salaires

Le salaire de Gradient AI va de $122,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $185,000 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Gradient AI. Dernière mise à jour : 10/19/2025

Scientifique des Données
Median $185K
Ingénieur Logiciel
Median $122K
Manager Ingénierie Logiciel
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Gradient AI est Scientifique des Données avec une rémunération totale annuelle de $185,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gradient AI est de $182,580.

