Government of Canada
Government of Canada Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Ottawa Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Ottawa Area chez Government of Canada totalise CA$88.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Government of Canada. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Total par an
CA$88.5K
Niveau
CS2
Salaire de base
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Government of Canada?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Government of Canada in Greater Ottawa Area s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$121,089. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Government of Canada pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Ottawa Area est de CA$88,471.

Autres ressources