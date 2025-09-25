Répertoire d'entreprises
Government of Canada
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Canada chez Government of Canada totalise CA$95.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Government of Canada. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Package Médian
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Total par an
CA$95.9K
Niveau
L2
Salaire de base
CA$95.9K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
5 Années
Années d'exp.
6 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Government of Canada?

CA$226K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chercheur en IA

FAQ

Government of Canada in Canada Ingénieur Logiciel最高薪酬方案，年度總薪酬為CA$122,479。
Government of Canada Ingénieur Logiciel職位 in Canada年度總薪酬中位數為CA$95,943。

