Government of Canada Designer Graphique Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Graphique in Canada chez Government of Canada va de CA$61.8K à CA$88.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Government of Canada. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

CA$70.8K - CA$82.9K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$61.8KCA$70.8KCA$82.9KCA$88.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Graphique chez Government of Canada in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$88,150. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Government of Canada pour le poste Designer Graphique in Canada est de CA$61,780.

