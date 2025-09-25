Répertoire d'entreprises
Le package de rémunération médian Comptable in Canada chez Government of Canada totalise CA$111K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Government of Canada. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Package Médian
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Total par an
CA$111K
Niveau
3
Salaire de base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
6 Années
Années d'exp.
10 Années
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Comptable chez Government of Canada in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$135,354. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Government of Canada pour le poste Comptable in Canada est de CA$111,384.

