Gorgias Salaires

Le salaire de Gorgias va de $92,063 en rémunération totale par an pour un Succès Client in France dans le bas de la fourchette à $199,000 pour un Marketing in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Gorgias . Dernière mise à jour : 11/23/2025