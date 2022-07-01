Répertoire d'entreprises
Gorgias
Gorgias Salaires

Le salaire de Gorgias va de $92,063 en rémunération totale par an pour un Succès Client in France dans le bas de la fourchette à $199,000 pour un Marketing in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Gorgias. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Ingénieur Logiciel
Median $115K
Directeur de Cabinet
$197K
Succès Client
$92.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
Marketing
$199K
Gestionnaire Partenaires
$132K
Designer Produit
$135K
Chef de Produit
$113K
Manager Ingénierie Logiciel
$128K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Gorgias est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $199,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gorgias est de $130,072.

