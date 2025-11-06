La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater London Area chez Goodnotes va de £50.7K par year pour L2 à £74.1K par year pour L3. Le package de rémunération médian in Greater London Area year totalise £91K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Goodnotes. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
