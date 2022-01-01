Répertoire d'entreprises
Goibibo
Goibibo Salaires

Le salaire de Goibibo va de $11,854 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $65,444 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Goibibo. Dernière mise à jour : 10/16/2025

Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $15.6K

Ingénieur Logiciel Backend

Designer Produit
$11.9K
Chef de Produit
$60.9K

Manager Ingénierie Logiciel
$65.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Goibibo est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $65,444. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Goibibo est de $38,255.

