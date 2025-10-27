Répertoire d'entreprises
GMR Group
La rémunération totale moyenne Chef de Projet in India chez GMR Group va de ₹1.64M à ₹2.39M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GMR Group. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

₹1.89M - ₹2.15M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹1.64M₹1.89M₹2.15M₹2.39M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez GMR Group?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez GMR Group in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,394,692. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GMR Group pour le poste Chef de Projet in India est de ₹1,643,814.

