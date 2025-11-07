Répertoire d'entreprises
Glovo
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel
  • L4

Manager Ingénierie Logiciel Niveau

L4

Niveaux chez Glovo

  1. L1
  2. L2
  3. L3
Moyenne Annuel Rémunération totale
€116,178
Salaire de base
€84,984
Attribution d'actions ()
€16,672
Prime
€0
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
