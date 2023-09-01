Globys Salaires

Le salaire de Globys va de $88,329 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $229,140 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Globys . Dernière mise à jour : 10/19/2025