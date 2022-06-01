Répertoire d'entreprises
GLOBO
GLOBO Salaires

Le salaire de GLOBO va de $11,613 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $120,600 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GLOBO. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $29.8K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
$99.5K
Designer Produit
$11.6K

Chef de Produit
$60.1K
Manager Ingénierie Logiciel
$106K
Chef de Programme Technique
$121K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez GLOBO est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $120,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GLOBO est de $79,788.

Autres ressources