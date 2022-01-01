Globant Salaires

Le salaire de Globant va de $11,235 en rémunération totale par an pour un Marketing in Argentina dans le bas de la fourchette à $298,500 pour un Développement Commercial in Colombia dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Globant . Dernière mise à jour : 9/12/2025