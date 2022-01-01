Répertoire d'entreprises
Globant
Globant Salaires

Le salaire de Globant va de $11,235 en rémunération totale par an pour un Marketing in Argentina dans le bas de la fourchette à $298,500 pour un Développement Commercial in Colombia dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Globant. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur de Données

Ingénieur DevOps

Développeur Web

Chef de Projet
Median $19.5K
Analyste Cybersécurité
Median $40.3K

Architecte Solutions
Median $126K
Chef de Programme Technique
Median $190K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $196K
Comptable
$15.9K
Assistant Administratif
$143K
Manager Opérations Business
$33.6K
Analyste Business
$46.4K
Développement Commercial
$299K
Service Client
$50.3K
Ressources Humaines
$15.2K
Technologue de l'Information (TI)
$13.3K
Consultant en Management
$71.9K
Marketing
$11.2K
Opérations Marketing
$52.3K
Designer Produit
$46.8K
Chef de Produit
$39.4K
Chef de Programme
Median $219K
Ventes
$80.4K
Ingénieur Commercial
$121K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Globant è Développement Commercial at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $298,500.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Globant è $46,752.

