GlobalLogic Salaires

Le salaire de GlobalLogic va de $1,516 en rémunération totale par an pour un Capital-Risqueur dans le bas de la fourchette à $240,000 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GlobalLogic. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Architecte Solutions
Median $240K

Architecte de Données

Chef de Produit
Median $132K

Manager Ingénierie Logiciel
Median $177K
Comptable
$166K
Analyste Business
$22.3K
Service Client
$36.7K
Opérations Service Client
$74.5K
Analyste de Données
$22.5K
Scientifique des Données
$111K
Analyste Financier
$167K
Ingénieur Matériel
$27.9K
Consultant en Management
$30K
Designer Produit
$69.5K
Chef de Projet
$194K
Recruteur
$98K
Ventes
$214K
Analyste Cybersécurité
$74.5K
Chef de Programme Technique
$124K
Chercheur UX
$95.5K
Capital-Risqueur
$1.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez GlobalLogic est Architecte Solutions avec une rémunération totale annuelle de $240,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GlobalLogic est de $74,511.

Autres ressources