GlobalLogic Salaires

Le salaire de GlobalLogic va de $1,516 en rémunération totale par an pour un Capital-Risqueur dans le bas de la fourchette à $240,000 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GlobalLogic . Dernière mise à jour : 9/1/2025