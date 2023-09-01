Global Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Global va de $10,854 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $110,090 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Global. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $99.6K
Analyste Business
$17.2K
Technologue de l'Information (TI)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Opérations Marketing
$26.1K
Designer Produit
$10.9K
Recruteur
$99.7K
Manager Ingénierie Logiciel
$110K
FAQ

Den højest betalte rolle rapporteret hos Global er Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $110,090. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Global er $46,518.

