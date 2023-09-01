Global Salaires

Le salaire de Global va de $10,854 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $110,090 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Global . Dernière mise à jour : 9/1/2025