Glean Salaires

Le salaire de Glean va de $62,409 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $1,054,700 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Glean. Dernière mise à jour : 8/27/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $110K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $340K
Scientifique des Données
$261K

Recruteur
$86.1K
Ventes
$289K
Ingénieur Commercial
$230K
Manager Ingénierie Logiciel
$1.05M
Architecte Solutions
$62.4K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Glean, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

A função com maior remuneração relatada na Glean é Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $1,054,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Glean é $245,692.

