GKN Salaires

Le salaire de GKN va de $25,789 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $210,940 pour un Ingénieur Contrôle dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GKN . Dernière mise à jour : 11/22/2025