Girikon
    • À propos

    Girikon is a business and IT consulting company that specializes in CRM implementation, migration, and integration. They also offer services in big data, app development, and CPQ.

    girikon.com
    Site web
    2013
    Année de création
    300
    Nombre d'employés
    $50M-$100M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

